Гуцуляк провел юбилейный матч в УПЛ

Матч с «Ворсклой» (2:1) стал 200-м для 26-летнего полузащитника житомирян Алексея Гуцуляка в чемпионатах Украины. 100 встреч он отыграл за «Карпаты», 62 - за «Днепр-1», 30 - за «Десну» и 8 - за «Полесье».

На рубеж «200» Гуцуляк вышел через 9 лет 219 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 1 марта 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с донецким «Металлургом» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Алексея Гуцуляка в УПЛ