Гуцуляк провел юбилейный матч в УПЛ
В УПЛ полузащитник житомирян дебютировал 1 марта 2015 года
Матч с «Ворсклой» (2:1) стал 200-м для 26-летнего полузащитника житомирян Алексея Гуцуляка в чемпионатах Украины. 100 встреч он отыграл за «Карпаты», 62 - за «Днепр-1», 30 - за «Десну» и 8 - за «Полесье».
На рубеж «200» Гуцуляк вышел через 9 лет 219 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 1 марта 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с донецким «Металлургом» (1:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Алексея Гуцуляка в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Гуцуляка
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
01.03.2015
|
Карпаты
|
Металлург Д
|
1:1 (г)
|
50-й
|
04.03.2018
|
Карпаты
|
Шахтер
|
0:3 (д)
|
100-й
|
08.12.2019
|
Карпаты
|
Десна
|
2:6 (д)
|
150-й
|
19.10.2022
|
Днепр-1
|
Ингулец
|
2:2 (д)
|
200-й
|
06.10.2024
|
Полесье
|
Ворскла
|
2:1 (д)
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