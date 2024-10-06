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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 22:25 | Обновлено 06 октября 2024, 22:28
36
0

Гуцуляк провел юбилейный матч в УПЛ

В УПЛ полузащитник житомирян дебютировал 1 марта 2015 года

06 октября 2024, 22:25 | Обновлено 06 октября 2024, 22:28
36
0
Гуцуляк провел юбилейный матч в УПЛ
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Матч с «Ворсклой» (2:1) стал 200-м для 26-летнего полузащитника житомирян Алексея Гуцуляка в чемпионатах Украины. 100 встреч он отыграл за «Карпаты», 62 - за «Днепр-1», 30 - за «Десну» и 8 - за «Полесье».

На рубеж «200» Гуцуляк вышел через 9 лет 219 дней после дебюта в УПЛ, который состоялся 1 марта 2015 года в гостевом поединке «Карпат» с донецким «Металлургом» (1:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Алексея Гуцуляка в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Гуцуляка

Соперник

Счет

1-й

01.03.2015

Карпаты

Металлург Д

1:1 (г)

50-й

04.03.2018

Карпаты

Шахтер

0:3 (д)

100-й

08.12.2019

Карпаты

Десна

2:6 (д)

150-й

19.10.2022

Днепр-1

Ингулец

2:2 (д)

200-й

06.10.2024

Полесье

Ворскла

2:1 (д)
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цифры и факты Алексей Гуцуляк Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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