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  4. Киченок / Като – Го Ханьюй / Хань Синьюнь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 октября 2024, 22:16 |
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Киченок / Като – Го Ханьюй / Хань Синьюнь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Ухане

06 октября 2024, 22:16 |
72
0
Киченок / Като – Го Ханьюй / Хань Синьюнь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мию Като и Надежда Киченок

7 октября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде украинка вместе со своей напарницей Мию Като (Япония) сыграет против китайского тандема Го Ханьюй / Хань Синьюнь. Встреча запланирована 3-м запуском на корте №3 после поединка Боузкова / Крейчикова – Аояма / Ходзуми. Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы противостояния в 1/8 финала сыграют против второго сеяного дуэта Николь Мелихар / Эллен Перес.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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Хань Синьюнь Мию Като Надежда Киченок смотреть онлайн WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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