Киченок / Като – Го Ханьюй / Хань Синьюнь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 октября украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде украинка вместе со своей напарницей Мию Като (Япония) сыграет против китайского тандема Го Ханьюй / Хань Синьюнь. Встреча запланирована 3-м запуском на корте №3 после поединка Боузкова / Крейчикова – Аояма / Ходзуми. Ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву.

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Победительницы противостояния в 1/8 финала сыграют против второго сеяного дуэта Николь Мелихар / Эллен Перес.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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