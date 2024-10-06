ФОТО. Новая девушка звезды Ливерпуля взорвала соцсети!
Доминик Собослаи больше не скрывает своих отношений с венгерской моделью!
Новая девушка полузащитника «Ливерпуля» Доминика Собослаи засветила их отношения на последнем матче «красных» против «Кристал Пэлас».
Красавица присутствовала на матче, который завершился минимальной победой команды Арне Слота со счетом 1:0.
Венгерская модель Борка Бужик находилась на трибунах «Селхерст Парк» и выставила сторис в IG с подписью «Мой любимый», после которого уже ни у кого не осталось сомнений, что у пары все серьезно.
Первая информация об отношениях между Домиником и Боркой появилась в мае, когда девушка приехала к футболисту «Ливерпуля» на последний матч сезона, дальше все продолжилось на Евро-2024, куда модель приехала поддержать лидера сборной Венгрии, и наконец - последняя активность в Instagram...
Что ж, стоит познакомиться с Боркой поближе:
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