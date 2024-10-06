Украина. Премьер лига06 октября 2024, 19:07 | Обновлено 06 октября 2024, 19:18
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ВИДЕО. Автогол Михавко. Кривбасс сократил отставание в счете до минимума
В конце первого тайма динамовцы пропустили, но все еще ведут в счете
06 октября 2024, 19:07 | Обновлено 06 октября 2024, 19:18
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6 октября в 18:00 проходит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Кривбасс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.
Динамо пропустило гол в раздевалку. На 45+3 минуте Тарас Михавко провел автогол.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы матча
ГОЛ! 2:1. Тарас Михавко, 45+3 мин (автогол)
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