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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 19:07 | Обновлено 06 октября 2024, 19:18
153
0

ВИДЕО. Автогол Михавко. Кривбасс сократил отставание в счете до минимума

В конце первого тайма динамовцы пропустили, но все еще ведут в счете

06 октября 2024, 19:07 | Обновлено 06 октября 2024, 19:18
153
0
ВИДЕО. Автогол Михавко. Кривбасс сократил отставание в счете до минимума
ФК Динамо. Тарас Михавко

6 октября в 18:00 проходит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Кривбасс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.

Динамо пропустило гол в раздевалку. На 45+3 минуте Тарас Михавко провел автогол.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы матча

ГОЛ! 2:1. Тарас Михавко, 45+3 мин (автогол)

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Кривбасс Тарас Михавко автогол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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