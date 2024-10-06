Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Матч пройдет 11 октября в 21:45 по Киеву
11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.
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Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Украинская команда проведет третий матч в турнире. Последние два украинцы проиграли.
Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Чехии и Албания. Украинская сборная 14 октября сыграет с Чехией.
Прямую трансляцию матча Украина – Грузия можно посмотреть на MEGOGO.
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