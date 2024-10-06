11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.



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Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет третий матч в турнире. Последние два украинцы проиграли.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Чехии и Албания. Украинская сборная 14 октября сыграет с Чехией.

Прямую трансляцию матча Украина – Грузия можно посмотреть на MEGOGO.