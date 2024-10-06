Украина. Премьер лига06 октября 2024, 18:47 | Обновлено 06 октября 2024, 19:00
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ВИДЕО. Буяльский с пенальти удвоил перевес Динамо над Кривбассом
Динамо забили второй гол на 25-й минуте матча 9-го тура УПЛ
06 октября 2024, 18:47 | Обновлено 06 октября 2024, 19:00
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6 октября в 18:00 проходит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Кривбасс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.
Динамо удвоило перевес в счете на 25-й минуте. Виталий Буяльский реализовал пенальти (2:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы матча
ГОЛ! 2:0. Виталий Буяльский, 25 мин
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