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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 18:47 | Обновлено 06 октября 2024, 19:00
212
0

ВИДЕО. Буяльский с пенальти удвоил перевес Динамо над Кривбассом

Динамо забили второй гол на 25-й минуте матча 9-го тура УПЛ

06 октября 2024, 18:47 | Обновлено 06 октября 2024, 19:00
212
0
ВИДЕО. Буяльский с пенальти удвоил перевес Динамо над Кривбассом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

6 октября в 18:00 проходит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Кривбасс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.

Динамо удвоило перевес в счете на 25-й минуте. Виталий Буяльский реализовал пенальти (2:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы матча

ГОЛ! 2:0. Виталий Буяльский, 25 мин

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Динамо - Кривбасс Виталий Буяльский пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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