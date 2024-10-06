ВИДЕО. Быстрый гол Динамо. Рубчинский вывел столичную команду вперед

6 октября в 18:00 проходит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Кривбасс».

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Команды встречаются на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.

Быстрый гол забило Динамо. Валентин Рубчинский вывел столичную команду вперед.

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ГОЛ! 1:0. Валентин Рубчинский, 5 мин