Украина. Премьер лига06 октября 2024, 18:29 | Обновлено 06 октября 2024, 18:59
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ВИДЕО. Быстрый гол Динамо. Рубчинский вывел столичную команду вперед
Уже на 5-й минуте матча криворожский Кривбасс пропустил гол
06 октября 2024, 18:29 | Обновлено 06 октября 2024, 18:59
439
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6 октября в 18:00 проходит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Кривбасс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды встречаются на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.
Быстрый гол забило Динамо. Валентин Рубчинский вывел столичную команду вперед.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы матча
ГОЛ! 1:0. Валентин Рубчинский, 5 мин
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