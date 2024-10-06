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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 18:29 | Обновлено 06 октября 2024, 18:59
439
0

ВИДЕО. Быстрый гол Динамо. Рубчинский вывел столичную команду вперед

Уже на 5-й минуте матча криворожский Кривбасс пропустил гол

06 октября 2024, 18:29 | Обновлено 06 октября 2024, 18:59
439
0
ВИДЕО. Быстрый гол Динамо. Рубчинский вывел столичную команду вперед
ФК Динамо. Валентин Рубчинский

6 октября в 18:00 проходит матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют «Динамо» и «Кривбасс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.

Быстрый гол забило Динамо. Валентин Рубчинский вывел столичную команду вперед.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Все голы матча

ГОЛ! 1:0. Валентин Рубчинский, 5 мин

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс видео голов и обзор Валентин Рубчинский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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