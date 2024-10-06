ДЕВУШКА ДНЯ. Впечатляющая жена Поля Погба, вернувшая его в большой футбол!

Жена Поля Погба, Зулай Мария Погба, выстояла вместе с мужем в период, когда звезда футбола находилась в депрессивном состоянии.

Как известно, полузащитник, чей контракт все еще принадлежит «Ювентусу», был дисквалифицирован на 4 года за употребление допинга.

Жена сразу стала на сторону мужа и продолжала защищать его от нападок журналистов, утверждая, что Поль обязательно докажет свою невиновность в ближайшие месяцы.

И в конце концов так и произошло. Бан Погба был сокращен до 18 месяцев, что означает, что футболист может вернуться к тренировкам с командой в январе, а сыграть в официальном матче – уже в марте.

Все это время красавица была вместе со звездным футболистом, поддерживая его морально. Зулай является Instagram-инфлюенсером и зарабатывает как модель. В частности, она имеет контракт с брендом спортивной одежды «Alo», рекламируя продукцию на своей странице Instagram, которая насчитывает 1 млн подписчиков.

На протяжении своей карьеры Погба страдал от нападок депрессии, об этом он рассказал в интервью изданию Le Figaro в 2022-м году. Зулай всегда была надежным партнером, поддерживая мужа и окутав его домашним уютом. Пара имеет двух детей – Labile Shakur та Keyaan Zaahid.

В конце концов Поль сделал правильный выбор в своей жизни, ведь его жена не только невероятная красавица, но и надежный партнер! Возвращение Погба в большой футбол происходит и благодаря Зулай: