В Металлисте 1925 рассказали о ребрендинге и объединении с Металлистом

Президент «Металлиста 1925» Владимир Носов в общении с подписчиками в инстаграме, ответив на их вопросы, среди прочего высказал мнение о возможном ребрендинге клуба и вероятности объединения с «Металлистом».

– Есть ли у вас желание сделать ребрендинг и изменить название для большей уникальности?

– Мы уже 7-8 месяцев работаем над стратегией клуба, в том числе, относительно брендинга, мы привлекли очень серьезных специалистов. К сожалению, эта работа не выполняется быстро. По изменению названия, мы размышляем об этом, и у нас есть по этому поводу идеи. Изменение названия возможно только со следующего сезона. Мы обязательно сообщим об этом, если идея перерастет в конкретное действие.

– Насколько вероятен ребрендинг клуба? Более 50%?

– Вероятность более 60%, я думаю. Точно больше 50-ти.

– Планируете ли объединиться с «оригинальным Металлистом»?

– Во-первых, я очень уважительно отношусь к старому «Металлисту», был болельщиком команды очень много лет. Но ведь новый в клуб в судах показал, что они не являются оригинальными. Это неважно, на самом деле. Я считаю, что харьковское дерби – это классно. Я желаю «Металлисту» развития и чтобы у них все было хорошо. Если в Харькове будет две мощные команды, независимо от того, как они называются, это будет классно. Это будет о развитии и масштабировании. Манчестер – это маленький город, где две таких крутых команды. Не вижу никаких проблем. Об объединении – никогда не думали, – рассказал Носов.

Ранее Носов дал оценку работе тренерского штаба команды во главе с Патриком ван Леувеном.