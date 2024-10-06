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Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 13:38 | Обновлено 06 октября 2024, 14:49
1068
5

В Металлисте 1925 рассказали о ребрендинге и объединении с Металлистом

Владимир Носов – о перспективах

06 октября 2024, 13:38 | Обновлено 06 октября 2024, 14:49
1068
5
В Металлисте 1925 рассказали о ребрендинге и объединении с Металлистом
Instagram. Владимир Носов

Президент «Металлиста 1925» Владимир Носов в общении с подписчиками в инстаграме, ответив на их вопросы, среди прочего высказал мнение о возможном ребрендинге клуба и вероятности объединения с «Металлистом».

– Есть ли у вас желание сделать ребрендинг и изменить название для большей уникальности?

– Мы уже 7-8 месяцев работаем над стратегией клуба, в том числе, относительно брендинга, мы привлекли очень серьезных специалистов. К сожалению, эта работа не выполняется быстро. По изменению названия, мы размышляем об этом, и у нас есть по этому поводу идеи. Изменение названия возможно только со следующего сезона. Мы обязательно сообщим об этом, если идея перерастет в конкретное действие.

– Насколько вероятен ребрендинг клуба? Более 50%?

– Вероятность более 60%, я думаю. Точно больше 50-ти.

– Планируете ли объединиться с «оригинальным Металлистом»?

– Во-первых, я очень уважительно отношусь к старому «Металлисту», был болельщиком команды очень много лет. Но ведь новый в клуб в судах показал, что они не являются оригинальными. Это неважно, на самом деле. Я считаю, что харьковское дерби – это классно. Я желаю «Металлисту» развития и чтобы у них все было хорошо. Если в Харькове будет две мощные команды, независимо от того, как они называются, это будет классно. Это будет о развитии и масштабировании. Манчестер – это маленький город, где две таких крутых команды. Не вижу никаких проблем. Об объединении – никогда не думали, – рассказал Носов.

Ранее Носов дал оценку работе тренерского штаба команды во главе с Патриком ван Леувеном.

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Владимир Носов Металлист 1925 Металлист Харьков чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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MIRRA
...здаєтьс,я вже була така історія з ФК Харків... Наслідки всім відомі.
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+1
c_a_p2
Населення Словєнії рівне населенню Харкова з околицями приблизно. Далі думайте самі
В нас рівень розвитку як при камяному віці...
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-1
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