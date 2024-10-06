WTA06 октября 2024, 22:03 | Обновлено 06 октября 2024, 22:05
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Даяна Ястремская – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала турнира WTA 1000 в Ухане
06 октября 2024, 22:03 | Обновлено 06 октября 2024, 22:05
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7 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) начнет выступления на хардовом турнире WTА 1000 в Ухане (Китай).
В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против «нейтралки» Эрики Андреевой (WTA 67). Поединок начнется первым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала встречи – 07:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу украинки.
В 1/16 финала победительница противостояния сыграет либо против Мирры Андреевой, либо против Ван Сию.
Видеоплеер будет добавлен позже...
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