Даяна Ястремская – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

7 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 35) начнет выступления на хардовом турнире WTА 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде основной сетки украинка сыграет против «нейтралки» Эрики Андреевой (WTA 67). Поединок начнется первым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала встречи – 07:30 по Киеву.

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Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу украинки.

В 1/16 финала победительница противостояния сыграет либо против Мирры Андреевой, либо против Ван Сию.

Видеоплеер будет добавлен позже...

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