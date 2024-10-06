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  4. И суперголы Пихаленка с Бражко. В Динамо показали лучшие голы сентября
Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 12:33 |
83
0

И суперголы Пихаленка с Бражко. В Динамо показали лучшие голы сентября

Киевляне отметили голы различных клубных команд

06 октября 2024, 12:33 |
83
0
И суперголы Пихаленка с Бражко. В Динамо показали лучшие голы сентября
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

Пресс-служба киевского «Динамо» подготовила видеообзор лучших голов сентября в исполнении различных клубных команд, начиная от коллектива U-15.

В подборку также вошли голы-красавцы в исполнении Александра Пихаленка в матче с «Ворсклой» (3:1) и Владимира Бражко в поединке с «Левым Берегом» (3:0).

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Динамо Киев Динамо - Ворскла Левый Берег - Динамо Александр Пихаленок Владимир Бражко
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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