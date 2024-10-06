Украина. Премьер лига06 октября 2024, 12:33 |
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И суперголы Пихаленка с Бражко. В Динамо показали лучшие голы сентября
Киевляне отметили голы различных клубных команд
06 октября 2024, 12:33 |
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Пресс-служба киевского «Динамо» подготовила видеообзор лучших голов сентября в исполнении различных клубных команд, начиная от коллектива U-15.
В подборку также вошли голы-красавцы в исполнении Александра Пихаленка в матче с «Ворсклой» (3:1) и Владимира Бражко в поединке с «Левым Берегом» (3:0).
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