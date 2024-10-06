Украина. Премьер лига06 октября 2024, 12:04 |
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Стали известны стартовые составы на матч между Полесьем и Ворсклой
6 октября в 13:00 состоится поединок 9-го тура УПЛ
06 октября 2024, 12:04 |
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6 октября в 15:30 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Полесье» и «Ворскла».
Команды проведут поединок в Житомире на стадионе «Полесье».
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Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра
Стали известны стартовые составы на матч между «Полесьем» и «Ворсклой»
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