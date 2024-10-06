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  4. Стали известны стартовые составы на матч между Полесьем и Ворсклой
Украина. Премьер лига
06 октября 2024, 12:04 |
328
0

Стали известны стартовые составы на матч между Полесьем и Ворсклой

6 октября в 13:00 состоится поединок 9-го тура УПЛ

06 октября 2024, 12:04 |
328
0
Стали известны стартовые составы на матч между Полесьем и Ворсклой
ФК Полесье

6 октября в 15:30 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Полесье» и «Ворскла».

Команды проведут поединок в Житомире на стадионе «Полесье».

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Обслуживать матч будет арбитр Виталий Романов из Днепра

Стали известны стартовые составы на матч между «Полесьем» и «Ворсклой»

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Ворскла Полтава Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы Полесье - Ворскла
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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