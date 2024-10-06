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Англия
06 октября 2024, 05:06 | Обновлено 06 октября 2024, 06:06
325
0

Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка за матчи 7 тура АПЛ

Портал WhoScored оценил игру футболистов

06 октября 2024, 05:06 | Обновлено 06 октября 2024, 06:06
325
0
Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка за матчи 7 тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матчах 7 тура АПЛ «Борнмут» украинца Ильи Забарного минимально проиграл «Лестеру», а «Брентфорд» Егора Ярмолюка победил «Вулверхэмптон» со счетом 5:3.

Забарный вышел в основе, отыграл весь поединок и получил от портала WhoScored оценку 6,6, которая стала третьей самой высокой среди всех игроков основного состава нго команды.

Ярмолюк вышел на замену и был оценен в 6,3 балла. Все игроки основы «Брентфорда» получили более высокие баллы, чем Ярмолюк, а хуже него выступили только два партнера, которые тоже вышли на замену.

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WhoScored Илья Забарный Егор Ярмолюк Борнмут Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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