Стали известны оценки Забарного и Ярмолюка за матчи 7 тура АПЛ

В матчах 7 тура АПЛ «Борнмут» украинца Ильи Забарного минимально проиграл «Лестеру», а «Брентфорд» Егора Ярмолюка победил «Вулверхэмптон» со счетом 5:3.

Забарный вышел в основе, отыграл весь поединок и получил от портала WhoScored оценку 6,6, которая стала третьей самой высокой среди всех игроков основного состава нго команды.

Ярмолюк вышел на замену и был оценен в 6,3 балла. Все игроки основы «Брентфорда» получили более высокие баллы, чем Ярмолюк, а хуже него выступили только два партнера, которые тоже вышли на замену.