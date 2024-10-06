Два украинских теннисиста выиграли по одному трофею на одном турнире
Овчаренко завоевал титул в одиночном разряде в Санта-Маргерита-ди-Пуле, а Крутых – в паре
Украинские теннисисты Александр Овчаренко и Алексей Крутых завоевали по одному трофею на грунтовом турнире ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пуле (Италия).
Овчаренко стал чемпионом в одиночном разряде. В финале 22-летний украинец, который занимает 418-е место в рейтинге АТР, переиграл Джанлуку Каденассо (Италия, ATP 552). Александр в 11-й раз в карьере сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и завоевал пятый титул.
Крутых стал победителем 25-тысячнике в парном разряде. 24-летний украинский теннисист в одном тандеме с греком Димитрисом Сакелларидисом в финале переиграл чехов Доминика Келловски и Мартина Крумича. Для Алексея это третий титул ITF в парном разряде, он провел пятый финал.
ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Грунт. Финал
- Александр Овчаренко (Украина) [7] – Джанлука Каденассо (Италия) – 7:5, 6:2
ITF M25 Санта-Маргерита-ди-Пула. Пары. Грунт. Финал
- Алексей Крутых (Украина) / Димитрис Сакелларидис (Греция) – Доминик Келловски (Чехия) / Мартин Крумич (Чехия) – 2:6, 6:4, [10:6]
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