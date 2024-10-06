Леся Цуренко – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 88) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против «нейтралки» Эрики Андреевой (WTA 67). Встреча состоится 1-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.