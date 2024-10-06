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  4. Леся Цуренко – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 октября 2024, 02:11 |
39
0

Леся Цуренко – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда квалификации турнира WTA 1000 в Ухане

06 октября 2024, 02:11 |
39
0
Леся Цуренко – Эрика Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

6 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 88) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В финальном раунде квалификации украинка сыграет против «нейтралки» Эрики Андреевой (WTA 67). Встреча состоится 1-м запуском на корте №4. Ориентировочное время начала игры – 06:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

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Леся Цуренко Эрика Андреева смотреть онлайн WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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