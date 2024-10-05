Бундеслига. Майнц разгромил на выезде Санкт-Паули

В заключительном матче 6-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» принимал на Миллернтор-Штадион «Майнц». Гости оказались сильнее забив три сухих мяча чем самым одержали убедительную победу.

Бундеслига. 6-й тур. 5 октября

«Санкт-Паули» - „Майнц“ 0:3

Голы: Буркгардт, 5, Зиб, 16, Буркгардт, 62

После 6-го тура Бундеслиги «Майнц» занимает 10-е место, а «Санкт-Паули» находится на 15-ой строчке.