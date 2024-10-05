Германия05 октября 2024, 22:15 | Обновлено 05 октября 2024, 22:58
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Бундеслига. Майнц разгромил на выезде Санкт-Паули
В заключительном матче 6-го тура зрители увидели три гола
05 октября 2024, 22:15 | Обновлено 05 октября 2024, 22:58
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В заключительном матче 6-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» принимал на Миллернтор-Штадион «Майнц». Гости оказались сильнее забив три сухих мяча чем самым одержали убедительную победу.
Бундеслига. 6-й тур. 5 октября
«Санкт-Паули» - „Майнц“ 0:3
Голы: Буркгардт, 5, Зиб, 16, Буркгардт, 62
После 6-го тура Бундеслиги «Майнц» занимает 10-е место, а «Санкт-Паули» находится на 15-ой строчке.
Clinical finish from the skipper! 😍#Mainz05 #FCSPM05 pic.twitter.com/pEfsUpd3GM— Mainz 05 English (@Mainz05en) October 5, 2024
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