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Германия
05 октября 2024, 22:15 | Обновлено 05 октября 2024, 22:58
34
0

Бундеслига. Майнц разгромил на выезде Санкт-Паули

В заключительном матче 6-го тура зрители увидели три гола

05 октября 2024, 22:15 | Обновлено 05 октября 2024, 22:58
34
0
Бундеслига. Майнц разгромил на выезде Санкт-Паули
Mainz 05

В заключительном матче 6-го тура немецкой Бундеслиги «Санкт-Паули» принимал на Миллернтор-Штадион «Майнц». Гости оказались сильнее забив три сухих мяча чем самым одержали убедительную победу.

Бундеслига. 6-й тур. 5 октября

«Санкт-Паули» - „Майнц“ 0:3

Голы: Буркгардт, 5, Зиб, 16, Буркгардт, 62

После 6-го тура Бундеслиги «Майнц» занимает 10-е место, а «Санкт-Паули» находится на 15-ой строчке.

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чемпионат Германии по футболу Майнц Санкт-Паули Бундеслига
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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