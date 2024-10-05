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  4. Колос - Левый Берег - 0:0. Нескучные нули в Ковалевке. Видеообзор
Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 22:26 | Обновлено 06 октября 2024, 00:50
78
0

Колос - Левый Берег - 0:0. Нескучные нули в Ковалевке. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

05 октября 2024, 22:26 | Обновлено 06 октября 2024, 00:50
78
0
Колос - Левый Берег - 0:0. Нескучные нули в Ковалевке. Видеообзор
УПЛ. Колос - Левый Берег

В субботу, 5 октября, прошел матч 9-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Колос» и «Левый Берег».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды сыграли на стадионе «Колос». Матч завершился вничью 0:0.

Несмотря на нули на табло, игра была динамичной и интересной. Футболисты «Колоса» упустили несколько хороших возможностей.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Колос» «Левый Берег» 0:0

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Колос Ковалевка Левый Берег Киев Колос - Левый Берег видео голов и обзор
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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