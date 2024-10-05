«Фактически, мы выиграли». Ротань оценил пенальти в матче против Руха

Тренер Александрии Руслан Ротань прокомментировал ничью 1:1 в матче чемпионата Украины против Руха. Команда упустила победу после пенальти соперника, который назначили в компенсированное время.

«Мы заслужили победить. Игрокам сказал, что фактически это победа. То, что было дальше с пенальти, пусть комментируют эксперты, судейский корпус. Мы спокойно приняли такую ничью».

«Я смотрел повтор. Таких пенальти по 8 за матч можно ставить. В этом же матче можно было пенальти в ворота Руха ставить. Эмоции не хочу показывать, скандал в УПЛ нам не нужен».

«Есть более важные вещи. Сегодня военные были на матче, хочу их всех поблагодарить», – сказал Ротань.