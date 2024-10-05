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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 20:46 | Обновлено 05 октября 2024, 21:15
1238
2

«Фактически, мы выиграли». Ротань оценил пенальти в матче против Руха

Александрия потеряла два очка

05 октября 2024, 20:46 | Обновлено 05 октября 2024, 21:15
1238
2
«Фактически, мы выиграли». Ротань оценил пенальти в матче против Руха
ФК Александрия

Тренер Александрии Руслан Ротань прокомментировал ничью 1:1 в матче чемпионата Украины против Руха. Команда упустила победу после пенальти соперника, который назначили в компенсированное время.

«Мы заслужили победить. Игрокам сказал, что фактически это победа. То, что было дальше с пенальти, пусть комментируют эксперты, судейский корпус. Мы спокойно приняли такую ничью».

«Я смотрел повтор. Таких пенальти по 8 за матч можно ставить. В этом же матче можно было пенальти в ворота Руха ставить. Эмоции не хочу показывать, скандал в УПЛ нам не нужен».

«Есть более важные вещи. Сегодня военные были на матче, хочу их всех поблагодарить», – сказал Ротань.

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Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух Руслан Ротань
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 2
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samird
Уявляю, якщо б тобі в свій час так наступили на ахілл. Підозрюю, що візги-крики поляки би почули. У Вроцлаві. А якби не призначили пенальті, ти б ще дні три бігав за арбітром і щось розповідав. Я теж повтор подивився (і я не вболівальник Руха), і тут навіть обговорювати немає чого - чистий пенальті.
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+6
Oleg Dykyy
"Фактично ми чемпіони. Я сказав гравцям, що ми виграли УПЛ. Я дивився попередні чемпіонати України. Проводити решту матчів можно так 8-9 разів до кінця."
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+1
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