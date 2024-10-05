Александрия и Рух повторили рекорд УПЛ 20-летней давности

«Александрия» и «Рух» 6-й раз подряд поделили очки между собой. Тем самым они повторили рекорд чемпионатов Украины 20-летней давности, установленный в поединках «Ильичевца» и запорожского «Металлурга». Ничейная эпопея между cоперниками началась в сезоне-2021/22 – 0:0 во Львове. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 в Александрии и 0:0 во Львове. А в УПЛ-2023/24 – вновь 0:0 во Львове и 2:2 – в Александрии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух команд в УПЛ

Серия Пара команд Период 6 Ильичевец - Металлург З 13.04.2002 - 24.10.2004 6* Александрия - Рух 21.10.2021 - 05.10.2024 5 Кривбасс - Металлург З 28.10.2000 - 04.08.2002 5 Карпаты - Черноморец 27.08.2009 - 11.08.2012 5 Заря - Ильичевец 13.08.2010 - 04.11.2012 5* Минай - Рух 24.10.2021 - 21.04.2024

* серия не закончена.