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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 20:32 | Обновлено 05 октября 2024, 21:19
648
0

Александрия и Рух повторили рекорд УПЛ 20-летней давности

Команды подписали 6-ю мировую подряд

05 октября 2024, 20:32 | Обновлено 05 октября 2024, 21:19
648
0
Александрия и Рух повторили рекорд УПЛ 20-летней давности
ФК Александрия

«Александрия» и «Рух» 6-й раз подряд поделили очки между собой. Тем самым они повторили рекорд чемпионатов Украины 20-летней давности, установленный в поединках «Ильичевца» и запорожского «Металлурга». Ничейная эпопея между cоперниками началась в сезоне-2021/22 – 0:0 во Львове. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 в Александрии и 0:0 во Львове. А в УПЛ-2023/24 – вновь 0:0 во Львове и 2:2 – в Александрии.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух команд в УПЛ

Серия

Пара команд

Период

6

Ильичевец - Металлург З

13.04.2002 - 24.10.2004

6*

Александрия - Рух

21.10.2021 - 05.10.2024

5

Кривбасс - Металлург З

28.10.2000 - 04.08.2002

5

Карпаты - Черноморец

27.08.2009 - 11.08.2012

5

Заря - Ильичевец

13.08.2010 - 04.11.2012

5*

Минай - Рух

24.10.2021 - 21.04.2024

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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