Александрия и Рух повторили рекорд УПЛ 20-летней давности
Команды подписали 6-ю мировую подряд
«Александрия» и «Рух» 6-й раз подряд поделили очки между собой. Тем самым они повторили рекорд чемпионатов Украины 20-летней давности, установленный в поединках «Ильичевца» и запорожского «Металлурга». Ничейная эпопея между cоперниками началась в сезоне-2021/22 – 0:0 во Львове. В следующем чемпионате соперники сыграли 1:1 в Александрии и 0:0 во Львове. А в УПЛ-2023/24 – вновь 0:0 во Львове и 2:2 – в Александрии.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные ничейные серии во встречах двух команд в УПЛ
|
Серия
|
Пара команд
|
Период
|
6
|
Ильичевец - Металлург З
|
13.04.2002 - 24.10.2004
|
6*
|
Александрия - Рух
|
21.10.2021 - 05.10.2024
|
5
|
Кривбасс - Металлург З
|
28.10.2000 - 04.08.2002
|
5
|
Карпаты - Черноморец
|
27.08.2009 - 11.08.2012
|
5
|
Заря - Ильичевец
|
13.08.2010 - 04.11.2012
|
5*
|
Минай - Рух
|
24.10.2021 - 21.04.2024
* серия не закончена.
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