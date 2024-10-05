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  4. Анчелотти не подвел. Известен состав Реала на матч с Вильярреалом в Ла Лиге
Испания
05 октября 2024, 20:39 | Обновлено 05 октября 2024, 21:18
2571
2

Анчелотти не подвел. Известен состав Реала на матч с Вильярреалом в Ла Лиге

В основе выйдет Андрей Лунин

05 октября 2024, 20:39 | Обновлено 05 октября 2024, 21:18
2571
2
Анчелотти не подвел. Известен состав Реала на матч с Вильярреалом в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 5 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Вильярреал».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе «сливочных» выйдет Андрей Лунин. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пока не восстановился от травмы.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Вильярреал чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Реал - Вильярреал стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vanil10
Що за дебільна назва посту, вам, спірт.юа, Анчелотті чимось винен, що він не підвів??? Понабирали по оголошенню баранів, жах просто!
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-1
trentreznor11
Частина "креативних" заголовків на сайті - це окремий психічний розлад, ще не вивчений до кінця наукою)
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-2
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