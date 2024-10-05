Анчелотти не подвел. Известен состав Реала на матч с Вильярреалом в Ла Лиге

В субботу, 5 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Вильярреал».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»

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В стартовом составе «сливочных» выйдет Андрей Лунин. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пока не восстановился от травмы.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.