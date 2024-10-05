Испания05 октября 2024, 20:39 | Обновлено 05 октября 2024, 21:18
2571
2
Анчелотти не подвел. Известен состав Реала на матч с Вильярреалом в Ла Лиге
В основе выйдет Андрей Лунин
05 октября 2024, 20:39 | Обновлено 05 октября 2024, 21:18
2571
2
В субботу, 5 октября, состоится матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Вильярреал».
Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу»
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В стартовом составе «сливочных» выйдет Андрей Лунин. Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа пока не восстановился от травмы.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
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Комментарии 2
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Що за дебільна назва посту, вам, спірт.юа, Анчелотті чимось винен, що він не підвів??? Понабирали по оголошенню баранів, жах просто!
Частина "креативних" заголовків на сайті - це окремий психічний розлад, ще не вивчений до кінця наукою)
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