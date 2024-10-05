Украина. Премьер лига05 октября 2024, 17:55 | Обновлено 05 октября 2024, 18:32
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Стали известны стартовые составы Колоса и Левого Берега
Команды находятся внизу турнирной таблицы
05 октября 2024, 17:55 | Обновлено 05 октября 2024, 18:32
38
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5 октября в 18:00 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Левый Берег».
Команды проведут поединок на стадионе «Колос».
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Стали известны стартовые составы на матч между Колосом и Левым Берегом:
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