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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 17:55 | Обновлено 05 октября 2024, 18:32
38
0

Стали известны стартовые составы Колоса и Левого Берега

Команды находятся внизу турнирной таблицы

05 октября 2024, 17:55 | Обновлено 05 октября 2024, 18:32
38
0
Стали известны стартовые составы Колоса и Левого Берега
FKKolos. Стадіон Колос

5 октября в 18:00 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Левый Берег».

Команды проведут поединок на стадионе «Колос».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы на матч между Колосом и Левым Берегом:

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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