Стали известны стартовые составы Колоса и Левого Берега

5 октября в 18:00 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Колос» и «Левый Берег».

Команды проведут поединок на стадионе «Колос».

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Стали известны стартовые составы на матч между Колосом и Левым Берегом: