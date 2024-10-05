Источник: Любенович не может сам уйти, его должны только уволить

Украинский журналист Михаил Спиваковский рассказал о ситуации вокруг возможной отставки Желько Любеновича с должности главного тренера «Миная».

«У Любеновича контракт подписан таким образом, что он не может сам уйти, его должны только уволить. Но увольнять его не хотят. Есть также вариант, что кто-то из клубов УПЛ захочет выкупить у «Миная» контракт тренера», - рассказал Михаил Спиваковский.

Также, по словам журналиста, закарпатский клуб имеет проблемы с питанием футболистов.

Напомним, что «Минай» занимает 8-е место в своей группе Первой лиги, имея 5 очков после 7 матчей.