Украина. Премьер лига05 октября 2024, 15:25 | Обновлено 05 октября 2024, 16:00
204
0
Стали известны стартовые составы на матч между Александрией и Рухом
5 октября в 15:30 состоится поединок 9-го тура УПЛ
05 октября 2024, 15:25 | Обновлено 05 октября 2024, 16:00
204
0
5 октября в 15:30 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».
Команды проведут поединок на стадионе «КСК Ника».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.
Стали известны стартовые составы на матч между Александрией и Рухом
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 октября 2024, 07:47 10
Признание получил легендарный Пеле
Футбол | 04 октября 2024, 20:23 21
На место Андрея Павелко собирается баллотироваться Андрей Шевченко
Бокс | 05.10.2024, 00:14
Футбол | 05.10.2024, 16:11
Теннис | 05.10.2024, 15:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.10.2024, 07:05 41
03.10.2024, 23:59 6
03.10.2024, 16:05
03.10.2024, 23:46
03.10.2024, 21:37 269
Футзал
04.10.2024, 16:46 29