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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 15:25 | Обновлено 05 октября 2024, 16:00
204
0

Стали известны стартовые составы на матч между Александрией и Рухом

5 октября в 15:30 состоится поединок 9-го тура УПЛ

05 октября 2024, 15:25 | Обновлено 05 октября 2024, 16:00
204
0
Стали известны стартовые составы на матч между Александрией и Рухом
ФК Александрия

5 октября в 15:30 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».

Команды проведут поединок на стадионе «КСК Ника».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Стали известны стартовые составы на матч между Александрией и Рухом

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Рух Львов Александрия - Рух стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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