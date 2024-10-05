5 октября в 15:30 состоится матч 9-го тура УПЛ, в котором сыграют «Александрия» и «Рух».

Команды проведут поединок на стадионе «КСК Ника».

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Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Стали известны стартовые составы на матч между Александрией и Рухом