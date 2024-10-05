«Большое удивление». Экс-теннисистка оценила прорыв Стародубцевой

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук прокомментировала успешный сезон Юлии Стародубцевой, которая на следующей неделе войдет в топ-100 рейтинга WTA.

«Думаю, что Юля почувствовала себя увереннее на больших кортах, на больших аренах, перед большим количеством болельщиков. В ее игре больше всего выделяется сумасшедшая самоотдача. Даже когда смотришь на нее на тренировках, она всегда очень сконцентрирована, не обращает внимания на посторонние факторы. Юля на тренировках именно играет в теннис, не просто бездумно находится на корте.

Для меня ключевой показатель того, насколько у нее большие положительные изменения в этом сезоне, это ее подача. Юля поменяла движение абсолютно на новое. Обычно, когда что-то меняешь в технике, это занимает время, нужна уверенность. Она быстро проходит эти все этапы. Как мне кажется, самое главное заключается в том, что ей нравится играть в теннис, она голодна к игре и победам.

В Пекине для меня большим удивлением стал ее удар справа. Он настолько улучшился в плане силы, ускорения в конце. Сейчас она практически весь розыгрыш может разыграть форхендом, хорошо двигается по корту, классно забегает под удар», – рассказала Савчук.