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WTA
05 октября 2024, 15:11 | Обновлено 05 октября 2024, 15:34
1247
1

«Большое удивление». Экс-теннисистка оценила прорыв Стародубцевой

Савчук удивилась прогрессу украинки

05 октября 2024, 15:11 | Обновлено 05 октября 2024, 15:34
1247
1
«Большое удивление». Экс-теннисистка оценила прорыв Стародубцевой
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук прокомментировала успешный сезон Юлии Стародубцевой, которая на следующей неделе войдет в топ-100 рейтинга WTA.

«Думаю, что Юля почувствовала себя увереннее на больших кортах, на больших аренах, перед большим количеством болельщиков. В ее игре больше всего выделяется сумасшедшая самоотдача. Даже когда смотришь на нее на тренировках, она всегда очень сконцентрирована, не обращает внимания на посторонние факторы. Юля на тренировках именно играет в теннис, не просто бездумно находится на корте.

Для меня ключевой показатель того, насколько у нее большие положительные изменения в этом сезоне, это ее подача. Юля поменяла движение абсолютно на новое. Обычно, когда что-то меняешь в технике, это занимает время, нужна уверенность. Она быстро проходит эти все этапы. Как мне кажется, самое главное заключается в том, что ей нравится играть в теннис, она голодна к игре и победам.

В Пекине для меня большим удивлением стал ее удар справа. Он настолько улучшился в плане силы, ускорения в конце. Сейчас она практически весь розыгрыш может разыграть форхендом, хорошо двигается по корту, классно забегает под удар», – рассказала Савчук.

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Иван Зинченко Источник: Чемпион
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Комментарии 1
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introvert
Ось і для мене форхенд Юлі в Пекіні став відкриттям. Раніше це був точний, але м`який удар, з якого суперниця могла спокійно контратакувати (тому й порівнював її з Радванською), а зараз став набагато потужнішим. Юля реально прогресує на очах.
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