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Испания
05 октября 2024, 15:24 | Обновлено 05 октября 2024, 15:26
175
0

Барселона стремится подписать бесплатно форварда Лилля

Джонатан Дэвид не намерен продлевать контракт с французским клубом

05 октября 2024, 15:24 | Обновлено 05 октября 2024, 15:26
175
0
Барселона стремится подписать бесплатно форварда Лилля
Transfermarkt. Джонатан Дэвид

24-летний канадский форвард Джонатан Дэвид стал трансферной целью каталонской «Барселоны». По информации испанского издания Sport, «сине-гранатовые» желают подписать игрока летом и сделать это бесплатно.

Контракт Дэвида рассчитан до 30 июня 2025 года. Инсайдеры сообщают, что игрок не желает продлевать его с французским клубом.

Отмечается, что «Барселона» не единственный претендент на перспективного форварда. В услугах игрока заинтересованы английские клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Джонатан Дэвид приехал в Бельгию еще в юношеском возрасте из Канады. Там он играл за «Гент», а в 2020 году стал футболистом «Лилля».

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Джонатан Дэвид Барселона Лилль трансферы свободный агент
Олександр Сільченко Источник: FootballTransfers
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