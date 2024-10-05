Барселона стремится подписать бесплатно форварда Лилля

24-летний канадский форвард Джонатан Дэвид стал трансферной целью каталонской «Барселоны». По информации испанского издания Sport, «сине-гранатовые» желают подписать игрока летом и сделать это бесплатно.

Контракт Дэвида рассчитан до 30 июня 2025 года. Инсайдеры сообщают, что игрок не желает продлевать его с французским клубом.

Отмечается, что «Барселона» не единственный претендент на перспективного форварда. В услугах игрока заинтересованы английские клубы «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Джонатан Дэвид приехал в Бельгию еще в юношеском возрасте из Канады. Там он играл за «Гент», а в 2020 году стал футболистом «Лилля».