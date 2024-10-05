Слишком много хейта. Экс-игрок сборной Украины – об игре Динамо и Шахтера

Экс-игрок сборной Украины, Днепра, Кривбасса и Зари Александр Грицай считает, что Динамо и Шахтер получают слишком много критики за свои выступления в еврокубках.

Обе команды после двух туров Лиги чемпионов и Лиги Европы не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола.

«Мне кажется, что много хейта вылилось на Шахтер и на Динамо. Давайте все-таки вернемся в реалии нашей жизни. Да, всем нам хочется позитивных эмоций от поединков украинских команд на евроарене. Нам хочется, чтобы Шахтер и Динамо выигрывали в еврокубках».

«Но, к сожалению, на данный момент чемпионат Украины во всем уступает европейским топ-лигам. И на это есть объективные причины».

«Если говорить о матче Шахтер – Аталанта, то «горняки» по ударам по воротам проиграли первый тайм со счетом 0:11. У дончан даже подходов к воротам не было. Хочется, наоборот, где-то поддержать наших футболистов и тренеров. Все-таки, наверное, они сильно переживают за результаты. Надо работать дальше и прославлять Украину на евроарене. Да, может, в таких реалиях с переездами и другими аспектами это тяжело делать. Но надо терпеть и работать», – сказал Грицай.