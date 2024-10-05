Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Слишком много хейта. Экс-игрок сборной Украины – об игре Динамо и Шахтера
Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 14:33 |
946
1

Слишком много хейта. Экс-игрок сборной Украины – об игре Динамо и Шахтера

Грицай хочет поддержать украинские команды

05 октября 2024, 14:33 |
946
1
Слишком много хейта. Экс-игрок сборной Украины – об игре Динамо и Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-игрок сборной Украины, Днепра, Кривбасса и Зари Александр Грицай считает, что Динамо и Шахтер получают слишком много критики за свои выступления в еврокубках.

Обе команды после двух туров Лиги чемпионов и Лиги Европы не набрали ни одного очка и не забили ни одного гола.

«Мне кажется, что много хейта вылилось на Шахтер и на Динамо. Давайте все-таки вернемся в реалии нашей жизни. Да, всем нам хочется позитивных эмоций от поединков украинских команд на евроарене. Нам хочется, чтобы Шахтер и Динамо выигрывали в еврокубках».

«Но, к сожалению, на данный момент чемпионат Украины во всем уступает европейским топ-лигам. И на это есть объективные причины».

«Если говорить о матче Шахтер – Аталанта, то «горняки» по ударам по воротам проиграли первый тайм со счетом 0:11. У дончан даже подходов к воротам не было. Хочется, наоборот, где-то поддержать наших футболистов и тренеров. Все-таки, наверное, они сильно переживают за результаты. Надо работать дальше и прославлять Украину на евроарене. Да, может, в таких реалиях с переездами и другими аспектами это тяжело делать. Но надо терпеть и работать», – сказал Грицай.

По теме:
Андрей КЛИЩУК: «Противостояние с Динамо будет трудным для обеих команд»
Тренер Вереса объяснил, как ему удалось забрать очки у Шахтера
ГРИЦАЙ: «Поражения Шахтера и Динамо? Хочется поддержать футболистов»
Александр Грицай Динамо Киев Шахтер Донецк инсайд Лига чемпионов Лига Европы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Бокс | 05 октября 2024, 00:14 1
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие

Тайсон считает, что это будет большая трилогия

«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
Футбол | 04 октября 2024, 15:40 14
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма

Йожеф ожидал поражение киевлян

Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Футбол | 04.10.2024, 19:51
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
«Кому это нах**н нужно?» Сабо уничтожил Динамо и Шахтер за игру в ЕК
Футбол | 05.10.2024, 09:02
«Кому это нах**н нужно?» Сабо уничтожил Динамо и Шахтер за игру в ЕК
«Кому это нах**н нужно?» Сабо уничтожил Динамо и Шахтер за игру в ЕК
Реал нацелился на главного джокера Европы. Он опозорил легенду
Футбол | 05.10.2024, 14:00
Реал нацелился на главного джокера Европы. Он опозорил легенду
Реал нацелился на главного джокера Европы. Он опозорил легенду
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vovan78
Шановний експерт, а чому тоді молодіжка займає перше місце у відборі у своїй групі, чому футзальна збірна грає за третє місце на чемпіонаті світу, чому параолімпійська збірна України виборола гору медалей на ОІ? Хоча вони всі так само живуть і тренуються в Україні в тих самих умовах. Все залежить від спортсменів і їх відношення до гри і до здобутих результатів, а також від професіоналізму тренерів які будують гру свїх команд. Тому це не хейт, а справедлива критика!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
03.10.2024, 23:59 6
Футбол
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
03.10.2024, 12:57 9
Футбол
«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
03.10.2024, 23:46
Бокс
Олег ФЕДОРЧУК: «Срна должен ответить за свои слова и решения»
Олег ФЕДОРЧУК: «Срна должен ответить за свои слова и решения»
03.10.2024, 13:06 6
Футбол
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
03.10.2024, 21:57 3
Футбол
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
03.10.2024, 19:54 9
Футзал
Лидер сборной Бразилии: «До матча с Украиной у нас на ЧМ проблем не было»
Лидер сборной Бразилии: «До матча с Украиной у нас на ЧМ проблем не было»
03.10.2024, 16:49 1
Футзал
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
04.10.2024, 07:05 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем