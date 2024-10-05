Украина. Премьер лига05 октября 2024, 12:26 |
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Верес – Заря. Стали известны стартовые составы
Матч 9-го тура УПЛ начнется в 13:00
05 октября 2024, 12:26 |
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Сегодня, 5 октября ривненский «Верес» в матче 9-го тура УПЛ примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Клец, Яго, Луан, Шарай, Годя, Мрвалевич.
«Заря»: Турбаевский, Джордан, Эскинья, Жуниор, Вантух, Башич, Мичин, Яцык, Антюх, Горбач, Будковский.
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