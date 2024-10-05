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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 12:26 |
61
0

Верес – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 9-го тура УПЛ начнется в 13:00

05 октября 2024, 12:26 |
61
0
Верес – Заря. Стали известны стартовые составы
Стадион Авангард

Сегодня, 5 октября ривненский «Верес» в матче 9-го тура УПЛ примет луганскую «Зарю». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Верес»: Кожухарь, Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Клец, Яго, Луан, Шарай, Годя, Мрвалевич.

«Заря»: Турбаевский, Джордан, Эскинья, Жуниор, Вантух, Башич, Мичин, Яцык, Антюх, Горбач, Будковский.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Заря стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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