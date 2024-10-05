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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 11:48 | Обновлено 05 октября 2024, 11:51
593
2

Тренер Руха: «Не готовы к еврокубкам. Посмотрите там на Кривбасс и Полесье»

Пономарев не рвется с командой в еврокубки

05 октября 2024, 11:48 | Обновлено 05 октября 2024, 11:51
593
2
Тренер Руха: «Не готовы к еврокубкам. Посмотрите там на Кривбасс и Полесье»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Наставник «Руха» Виталий Пономарев считает, что клуб и команда на этот момент не готовы к еврокубкам, учитывая то, как сейчас в различных турнирах выступают украинские представители.

«В любом деле нужно делать анализ. Так же, как футболисты не до конца сформированы, так и наша команда не до конца сформирована. Мы в этом убедились, когда увидели, как сыграли «Кривбасс» и «Полесье». У них гораздо лучше, наверное, на сегодняшний день материальные возможности. Они покупают игроков и имеют большее количество футболистов для ротации. Но те и другие вылетели в первом раунде».

«Мое мнение: чтобы выходить в еврокубковую зону, нужно быть готовым к этому. В позапрошлом сезоне мы едва остались в Премьер-лиге. В прошлом чемпионате команда показала серьезный прогресс, но это была такая вспышка. Надо, чтобы эта команда была стабильной», – сказал Пономарев.

Сейчас львовская команда идет на 6-й позиции.

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Рух Львов Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог
Иван Зинченко Источник: Трибуна
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Андрій Заліщук
подивіться на Шахтар і Динамо, ніхто бля не готовий до євроосені, позорники
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