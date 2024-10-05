Тренер Руха: «Не готовы к еврокубкам. Посмотрите там на Кривбасс и Полесье»
Пономарев не рвется с командой в еврокубки
Наставник «Руха» Виталий Пономарев считает, что клуб и команда на этот момент не готовы к еврокубкам, учитывая то, как сейчас в различных турнирах выступают украинские представители.
«В любом деле нужно делать анализ. Так же, как футболисты не до конца сформированы, так и наша команда не до конца сформирована. Мы в этом убедились, когда увидели, как сыграли «Кривбасс» и «Полесье». У них гораздо лучше, наверное, на сегодняшний день материальные возможности. Они покупают игроков и имеют большее количество футболистов для ротации. Но те и другие вылетели в первом раунде».
«Мое мнение: чтобы выходить в еврокубковую зону, нужно быть готовым к этому. В позапрошлом сезоне мы едва остались в Премьер-лиге. В прошлом чемпионате команда показала серьезный прогресс, но это была такая вспышка. Надо, чтобы эта команда была стабильной», – сказал Пономарев.
Сейчас львовская команда идет на 6-й позиции.
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