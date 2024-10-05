Стало известно, когда пройдут похороны Анатолия Конькова

Анатолия Конькова, игрока легендарного состава киевского «Динамо» 70-х – начала 80-х годов, бывшего наставника сборной Украины и президента ФФУ, похоронят в понедельник, 7 октября, на Байковом кладбище в Киеве.

Как стало известно Sport.ua, церемония прощания с известным мастером футбола состоится на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 12.00. Отпевание состоится в церкви на Байковом кладбище.

Ранее сообщалось, что на 75-м году жизни скончался известный в прошлом футболист донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Анатолий Коньков.