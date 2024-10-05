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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 11:00 | Обновлено 05 октября 2024, 11:05
2032
1

Стало известно, когда пройдут похороны Анатолия Конькова

Церемония прощания состоится в Киеве

05 октября 2024, 11:00 | Обновлено 05 октября 2024, 11:05
2032
1
Стало известно, когда пройдут похороны Анатолия Конькова
Анатолий Коньков

Анатолия Конькова, игрока легендарного состава киевского «Динамо» 70-х – начала 80-х годов, бывшего наставника сборной Украины и президента ФФУ, похоронят в понедельник, 7 октября, на Байковом кладбище в Киеве.

Как стало известно Sport.ua, церемония прощания с известным мастером футбола состоится на столичном стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского в 12.00. Отпевание состоится в церкви на Байковом кладбище.

Ранее сообщалось, что на 75-м году жизни скончался известный в прошлом футболист донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Анатолий Коньков.

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Динамо Киев смерть Анатолий Коньков Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига Украинская ассоциация футбола инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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mini.f
Хороший был футболист и как человек был нормальным. Но в отличие от своих друзей по команде Динамо, прожил долгую и счастливую жизнь... ...
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Теннис
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