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Украина. Премьер лига
05 октября 2024, 09:48 |
632
0

Рух на матч с Александрией отправился без трех футболистов

Игроки находятся в лазарете львовян

05 октября 2024, 09:48 |
632
0
Рух на матч с Александрией отправился без трех футболистов
ФК Рух. Марко Сапуга

5 октября в центральном матче 9-го тура в УПЛ сыграют «Александрия» и «Рух».

Как стало известно Sport.ua, капитан львовян Марко Сапуга не поехал в Александрию. После серьезной травмы он уже тренируется в общей группе, но еще не набрал должных кондиций. По имеющейся информации, перспективный опорный полузащитник, в лучшем случае, может попасть в заявку «Руха» в львовском дерби – с «Карпатами», которое состоится 21 октября.

Что касается еще двух ключевых игроков «Руха» – Богдана Слюбика и Евгения Пастуха, то их возвращение в строй ожидается в ноябре.

Сейчас «Рух» занимает шестое место в УПЛ, набрав 12 очков, а «Александрия» – вторая с 17 пунктами.

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Александрия» – «Рух».

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Рух Львов Александрия Александрия - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу травма инсайд Марко Сапуга Богдан Слюбик Евгений Пастух (футболист)
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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