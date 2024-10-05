Рух на матч с Александрией отправился без трех футболистов

5 октября в центральном матче 9-го тура в УПЛ сыграют «Александрия» и «Рух».

Как стало известно Sport.ua, капитан львовян Марко Сапуга не поехал в Александрию. После серьезной травмы он уже тренируется в общей группе, но еще не набрал должных кондиций. По имеющейся информации, перспективный опорный полузащитник, в лучшем случае, может попасть в заявку «Руха» в львовском дерби – с «Карпатами», которое состоится 21 октября.

Что касается еще двух ключевых игроков «Руха» – Богдана Слюбика и Евгения Пастуха, то их возвращение в строй ожидается в ноябре.

Сейчас «Рух» занимает шестое место в УПЛ, набрав 12 очков, а «Александрия» – вторая с 17 пунктами.

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