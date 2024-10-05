«Не хотите играть – на фронт!» Алиев оценил игру Динамо и Шахтера в Европе
Бывший полузащитник сборной Украины считает игроков украинских грандов безразличными
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев оценил игру донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» в этом сезоне еврокубков:
«Такой у нас сегодня уровень футбола. Вот такое отношение у наших команд к нашим военным, которые любят и смотрят футбол. Просто безразличие! Я никогда не лез в чужие кошельки, но за что футболисты получают такие большие деньги? Хочу обратиться к молодым украинским игрокам «Динамо» и «Шахтера». Ребята, надо играть в футбол, а не заниматься херней! Не хотите играть в футбол? Тогда надели военную форму и пошли на фронт!»
В 2 матчах Лиги чемпионов 2024/25 «Шахтер» набрал лишь 1 очко. «Динамо» за аналогичное количество поединков в Лиге Европы не сумело набрать ни одного зачетного балла. Также у команд до сих пор 0 голов в основном этапе обоих еврокубков.
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