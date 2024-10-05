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  4. Реал хочет подписать суперзвезду Серии А. Он – соперник Украины
Испания
05 октября 2024, 09:15 |
282
0

Реал хочет подписать суперзвезду Серии А. Он – соперник Украины

Хвича Кварацхелия может покинуть «Наполи»

05 октября 2024, 09:15 |
282
0
Реал хочет подписать суперзвезду Серии А. Он – соперник Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Мадридский «Реал» интересуется грузинским вингером итальянского «Наполи» Хвичей Кварацхелией, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в контракте 23-летнего футболиста с неаполитанским клубом есть сумма отступных в размере 74 миллионов евро.

Хвича Кварацхелия выступает за национальную сборную Грузии, которая является соперником Украины по группе 1 дивизиона В Лиги наций.

В сезоне 2024/25 Хвича Кварацхелия провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что «Наполи» близок к продлению контракта с Хвичей Кварацхелией.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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