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  4. «Зачем его купили?..» Саленко раскритиковал Динамо за громкий трансфер
Лига Европы
05 октября 2024, 09:41 |
2890
0

«Зачем его купили?..» Саленко раскритиковал Динамо за громкий трансфер

Бывший нападающий киевлян не понимает переход Эдуардо Герреро

05 октября 2024, 09:41 |
2890
0
«Зачем его купили?..» Саленко раскритиковал Динамо за громкий трансфер
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко объяснил, почему «бело-синие» слабо выглядели в нападении в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма» (0:2):

«Ванату нужно более настырно искать моменты. Если уж его не могут вывести на ударную позицию, то необходимо хотя бы бить чаще по воротам. Бить так, как это сделал Бражко. Кроме того, я не понимаю зачем купили Герреро... Или не надо было его брать в команду, или уже покажите этого нападающего в деле - то есть, с первых минут, в ответственном и непростом поединке Лиги Европы!»

Летом «Динамо» подписало Эдуардо Герреро из «Зари» за 2.5 миллиона евро.

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Олег Саленко Эдуардо Герреро Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо Владислав Ванат
Дмитро Вербинський Источник: Footboom
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