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  4. «Мафия!» Федецкий жестко раскритиковал УЕФА и ФИФА
Украина
05 октября 2024, 08:31 |
748
0

«Мафия!» Федецкий жестко раскритиковал УЕФА и ФИФА

Бывший игрок сборной Украины считает организации коррумпированными

05 октября 2024, 08:31 |
748
0
«Мафия!» Федецкий жестко раскритиковал УЕФА и ФИФА
УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий высказался относительно действий УЕФА и ФИФА, которые продолжают начислять России очки в таблицу коэффициентов и осуществляют финансовые выплаты рфс:

«Мафия! Что говорить, если еще совсем недавно, спонсором УЕФА был Газпром. УЕФА за деньги готов делать что угодно. О чем можно говорить, если российским клубам и сборной запрещено выступления на международных турнирах, а баллы продолжают начисляться. Это нонсенс! У меня нет слов! Это дико и странно. Весь мир видит, что на Украину коварно напал агрессор, но только не УЕФА, которое закрывает на это глаза. В этой структуре очень большая коррупция».

Ранее относительно действий УЕФА и ФИФА высказался Йожеф Сабо.

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Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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