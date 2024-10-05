«Мафия!» Федецкий жестко раскритиковал УЕФА и ФИФА

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий высказался относительно действий УЕФА и ФИФА, которые продолжают начислять России очки в таблицу коэффициентов и осуществляют финансовые выплаты рфс:

«Мафия! Что говорить, если еще совсем недавно, спонсором УЕФА был Газпром. УЕФА за деньги готов делать что угодно. О чем можно говорить, если российским клубам и сборной запрещено выступления на международных турнирах, а баллы продолжают начисляться. Это нонсенс! У меня нет слов! Это дико и странно. Весь мир видит, что на Украину коварно напал агрессор, но только не УЕФА, которое закрывает на это глаза. В этой структуре очень большая коррупция».

Ранее относительно действий УЕФА и ФИФА высказался Йожеф Сабо.