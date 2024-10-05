Коко Гофф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Пекине
5 октября состоятся полуфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).
Шестая ракетка мира Коко Гофф из США сыграет против испанки Паулы Бадосы (WTA 19). Ориентировочное время начала встречи – 10:00 по Киеву.
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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Паулы.
Победительница противостояния в финале сыграет либо против Каролины Муховой, либо против Чжэн Циньвень.
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