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  4. Коко Гофф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
05 октября 2024, 04:44 | Обновлено 05 октября 2024, 04:51
24
0

Коко Гофф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 1000 в Пекине

05 октября 2024, 04:44 | Обновлено 05 октября 2024, 04:51
24
0
Коко Гофф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

5 октября состоятся полуфинальные матчи хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай).

Шестая ракетка мира Коко Гофф из США сыграет против испанки Паулы Бадосы (WTA 19). Ориентировочное время начала встречи – 10:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет шестая встреча соперниц. Счет 3:2 в пользу Паулы.

Победительница противостояния в финале сыграет либо против Каролины Муховой, либо против Чжэн Циньвень.

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Подчистили теннис. Определены полуфинальные пары на супертурнире в Пекине
Коко Гофф Паула Бадоса WTA Ухань смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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