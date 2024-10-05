Леся Цуренко – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 88) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Линды Фругвиртовой (Чехия, WTA 134). Встреча состоится вторым запуском на корте №3 после игры Бюрель – Паркс. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале отбора сыграет либо против Эрики Андреевой, либо против Тамары Корпач.