WTA05 октября 2024, 03:18 |
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Леся Цуренко – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура квалификации к турниру WTA 1000 в Ухане
05 октября 2024, 03:18 |
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5 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 88) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В 1-м раунде квалификации украинка сыграет против Линды Фругвиртовой (Чехия, WTA 134). Встреча состоится вторым запуском на корте №3 после игры Бюрель – Паркс. Ориентировочное время начала поединка – 07:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале отбора сыграет либо против Эрики Андреевой, либо против Тамары Корпач.
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