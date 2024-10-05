Дубль центрбека. Вестерло без Сидорчука выдал матч на 4 гола в Бельгии
Вестерло сыграл вничью с Беерсхотом в 10-м туре со счетом 2:2
4 октября состоялся матч 10-го чемпионата Бельгии между командами Вестерло и Беерсхот.
Поединок прошел на стадионе Хет Кейпье. Игра завершилась со счетом 2:2.
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Украинский хавбек Сергей Сидорчук провел всю встречу на скамейке запасных. К слову, дубль за хозяев оформил центральный защитник Лука Вушкович.
После 10 сыгранных туров Вестерло занимает 4-е место с 15 очками. У Беерсхота в активе 2 пункта и 16-я позиция.
Чемпионат Бельгии. 10-й тур, 4 октября
Вестерло – Беерсхот – 2:2
Голы: Вушкович, 61, 84 – Рейнерс, 24, Сануси, 81
Таблица чемпионата Бельгии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|9
|7
|1
|1
|20 - 11
|22
|2
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|3
|Гент
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|4
|Вестерло
|10
|4
|3
|3
|20 - 18
|15
|5
|Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|6
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7
|Андерлехт
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|8
|Юнион Сент-Жилуаз
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|9
|Стандард
|9
|3
|3
|3
|5 - 5
|12
|10
|Дендер
|9
|3
|3
|3
|13 - 15
|12
|11
|Мехелен
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|12
|Ауд-Хеверле
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|13
|Сент-Трюйден
|9
|2
|4
|3
|12 - 17
|10
|14
|Серкль Брюгге
|9
|2
|2
|5
|11 - 17
|8
|15
|Кортрейк
|9
|2
|2
|5
|6 - 15
|8
|16
|Беерсхот
|10
|0
|2
|8
|8 - 27
|2
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