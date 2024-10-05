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Чемпионат Бельгии
Вестерло
04.10.2024 21:45 – FT 2 : 2
Беерсхот
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Бельгия
05 октября 2024, 02:59 | Обновлено 05 октября 2024, 03:01
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Дубль центрбека. Вестерло без Сидорчука выдал матч на 4 гола в Бельгии

Вестерло сыграл вничью с Беерсхотом в 10-м туре со счетом 2:2

05 октября 2024, 02:59 | Обновлено 05 октября 2024, 03:01
18
0
Дубль центрбека. Вестерло без Сидорчука выдал матч на 4 гола в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 октября состоялся матч 10-го чемпионата Бельгии между командами Вестерло и Беерсхот.

Поединок прошел на стадионе Хет Кейпье. Игра завершилась со счетом 2:2.

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Украинский хавбек Сергей Сидорчук провел всю встречу на скамейке запасных. К слову, дубль за хозяев оформил центральный защитник Лука Вушкович.

После 10 сыгранных туров Вестерло занимает 4-е место с 15 очками. У Беерсхота в активе 2 пункта и 16-я позиция.

Чемпионат Бельгии. 10-й тур, 4 октября

Вестерло – Беерсхот – 2:2

Голы: Вушкович, 61, 84 – Рейнерс, 24, Сануси, 81

Таблица чемпионата Бельгии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 9 7 1 1 20 - 11 22
2 Антверпен 9 5 1 3 18 - 7 16
3 Гент 9 5 1 3 17 - 9 16
4 Вестерло 10 4 3 3 20 - 18 15
5 Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
6 Шарлеруа 9 4 2 3 12 - 9 14
7 Андерлехт 9 3 5 1 10 - 8 14
8 Юнион Сент-Жилуаз 9 3 4 2 10 - 7 13
9 Стандард 9 3 3 3 5 - 5 12
10 Дендер 9 3 3 3 13 - 15 12
11 Мехелен 9 3 2 4 13 - 14 11
12 Ауд-Хеверле 9 2 5 2 10 - 10 11
13 Сент-Трюйден 9 2 4 3 12 - 17 10
14 Серкль Брюгге 9 2 2 5 11 - 17 8
15 Кортрейк 9 2 2 5 6 - 15 8
16 Беерсхот 10 0 2 8 8 - 27 2
Полная таблица

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Беерсхот Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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