Дубль центрбека. Вестерло без Сидорчука выдал матч на 4 гола в Бельгии

4 октября состоялся матч 10-го чемпионата Бельгии между командами Вестерло и Беерсхот.

Поединок прошел на стадионе Хет Кейпье. Игра завершилась со счетом 2:2.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский хавбек Сергей Сидорчук провел всю встречу на скамейке запасных. К слову, дубль за хозяев оформил центральный защитник Лука Вушкович.

После 10 сыгранных туров Вестерло занимает 4-е место с 15 очками. У Беерсхота в активе 2 пункта и 16-я позиция.

Чемпионат Бельгии. 10-й тур, 4 октября

Вестерло – Беерсхот – 2:2

Голы: Вушкович, 61, 84 – Рейнерс, 24, Сануси, 81

Таблица чемпионата Бельгии