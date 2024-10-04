Айнтрахт переподписал контракт с Ларссоном

20-летний шведский полузащитник «Айнтрахта» Хуго Ларссон переподписал контракт с немецким клубом. На официальном сайте команды отмечают, что Хуго будет играть за «орлов» до 2029 года.

Ларссон считается очень перспективным игроком. Несмотря на свой юный возраст, игрок успешно выступает за немецкую команду, а также постоянно вызывается в национальную сборную Швеции.

Хуго начал играть в футбол на юношеском уровне за шведский «Шарло». В 2016 году перешел в структуру «Мальме». Отыграл там в разных возрастных группах, а после первого сезона на профессиональном уровне был приобретен «Айнтрахтом» в 2023 году.