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Германия
04 октября 2024, 23:20 | Обновлено 04 октября 2024, 23:21
76
0

Айнтрахт переподписал контракт с Ларссоном

Шведский футболист связал свое будущее с немецким клубом до 2029 года

04 октября 2024, 23:20 | Обновлено 04 октября 2024, 23:21
76
0
Айнтрахт переподписал контракт с Ларссоном
Transfermarkt. Хуго Ларссон

20-летний шведский полузащитник «Айнтрахта» Хуго Ларссон переподписал контракт с немецким клубом. На официальном сайте команды отмечают, что Хуго будет играть за «орлов» до 2029 года.

Ларссон считается очень перспективным игроком. Несмотря на свой юный возраст, игрок успешно выступает за немецкую команду, а также постоянно вызывается в национальную сборную Швеции.

Хуго начал играть в футбол на юношеском уровне за шведский «Шарло». В 2016 году перешел в структуру «Мальме». Отыграл там в разных возрастных группах, а после первого сезона на профессиональном уровне был приобретен «Айнтрахтом» в 2023 году.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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