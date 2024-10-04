Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Грузии объявила состав на матчи Лиги наций
Лига наций
04 октября 2024, 21:11 | Обновлено 04 октября 2024, 22:06
987
0

Сборная Грузии объявила состав на матчи Лиги наций

11 октября грузины встретятся со сборной Украины

04 октября 2024, 21:11 | Обновлено 04 октября 2024, 22:06
987
0
Сборная Грузии объявила состав на матчи Лиги наций
Reuters. Сборная Грузии

Официальный сайт Грузинской футбольной федерации сообщил, что главный тренер команды Вилли Саньоль определился с игроками, которые сыграют в октябре против Украины и Албании в рамках Лиги наций.

Состав сборной Грузии

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Омония», Кипр), Лука Гугешашвили («Пансерраикос», Греция).

Защитники: Гурам Кашия («Слован», Словакия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Георгий Гочолейшвили («Копенгаген», Дания), Леван Шенгелия («Панетоликос», Греция), Саба Гогличидзе («Эмполи», Италия), Соломон Кверквелия («Динамо» Тб).

Полузащитники: Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг», Австрия), Шота Ноникашвили («ЛНЗ», Украина), Гиорги Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Георгий Цитаишвили («Гранада», Испания), Зурико Давиташвили («Сент-Этьен», Франция), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия).

Нападающие: Георгий Гулиашвили («Сараево», Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Жорж Микаутадзе («Лион», Франция).

Отметим, что Вилли Саньоль впервые пригласил в национальную команду форварда «Сараево» Георгия Гулиашвили.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги наций между сборными Украины и Грузии состоится 11 октября в Познани. Начало встречи - в 21:45.

По теме:
КОВАЛЬЧУК: «Дожились, что Грузия считается фаворитом в игре с Украиной»
Гашек назвал состав сборной Чехии на матчи Лиги наций
Началась продажа билетов на матч Албании и Украины. По чем тикеты?
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Украина - Грузия заявки на Лигу наций Лига наций заявка Вилли Саньоль
Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Футбол | 03 октября 2024, 23:59 6
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции

Эльфсборг в Буросе переиграл римлян со счетом 1:0, Артем вышел на поле на 65-й минуте

Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
Футбол | 04 октября 2024, 21:12 0
Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча

Смотрите самые яркие фрагменты матча 9-го тура УПЛ

У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Футбол | 04.10.2024, 00:39
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Футбол | 04.10.2024, 19:51
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
Ман Сити и Ливерпуль отправляли скаутов оценить уровень звезды Шахтера
«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 03.10.2024, 23:46
«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
03.10.2024, 02:14 4
Футбол
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
03.10.2024, 21:57 3
Футбол
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
03.10.2024, 19:54 9
Футзал
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
03.10.2024, 00:10
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
04.10.2024, 07:05 40
Футбол
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 31
Футбол
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
Украина – Бразилия – 2:3. Досадная неудача в полуфинале. Видео голов, обзор
02.10.2024, 22:15 3
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем