Сборная Грузии объявила состав на матчи Лиги наций

Официальный сайт Грузинской футбольной федерации сообщил, что главный тренер команды Вилли Саньоль определился с игроками, которые сыграют в октябре против Украины и Албании в рамках Лиги наций.

Состав сборной Грузии

Вратари: Георгий Мамардашвили («Валенсия», Испания), Георгий Лория («Омония», Кипр), Лука Гугешашвили («Пансерраикос», Греция).

Защитники: Гурам Кашия («Слован», Словакия), Отар Какабадзе («Краковия», Польша), Георгий Гвелесиани («Персеполис», Иран), Лаша Двали (АПОЭЛ, Кипр), Лука Лочошвили («Кремонезе», Италия), Георгий Гочолейшвили («Копенгаген», Дания), Леван Шенгелия («Панетоликос», Греция), Саба Гогличидзе («Эмполи», Италия), Соломон Кверквелия («Динамо» Тб).

Полузащитники: Отар Китеишвили («Штурм», Австрия), Георгий Кочорашвили («Леванте», Испания), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг», Австрия), Шота Ноникашвили («ЛНЗ», Украина), Гиорги Чакветадзе («Уотфорд», Англия), Георгий Цитаишвили («Гранада», Испания), Зурико Давиташвили («Сент-Этьен», Франция), Хвича Кварацхелия («Наполи», Италия).

Нападающие: Георгий Гулиашвили («Сараево», Босния и Герцеговина), Буду Зивзивадзе («Карлсруэ», Германия), Жорж Микаутадзе («Лион», Франция).

Отметим, что Вилли Саньоль впервые пригласил в национальную команду форварда «Сараево» Георгия Гулиашвили.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги наций между сборными Украины и Грузии состоится 11 октября в Познани. Начало встречи - в 21:45.