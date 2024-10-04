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Лига наций
04 октября 2024, 20:56 | Обновлено 04 октября 2024, 20:59
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Гашек назвал состав сборной Чехии на матчи Лиги Наций

Сборная Чехии сыграет в октябре с Албанией и Украиной

04 октября 2024, 20:56 | Обновлено 04 октября 2024, 20:59
99
0
Гашек назвал состав сборной Чехии на матчи Лиги Наций
fotbal.cz. Зборная Чехии

Соперник сборной Украины по Лиги Наций Чехия определилась с именами 24-х игроков которые отправятся на тренировочный сбор накануне октябрьских матчей. Об этом информирует сайт Футбольной ассоциации Чешской Республики

Состав сборной Чехии:

Вратари: Матей Коварж («Байер», Германия), Антонин Кински («Славия»), Мартин Едличка («Виктория»).

Защитники: Ладислав Крейчи («Жирона», Испания), Владимир Цоуфал («Вест Хэм», Англия), Давид Зима, Томаш Холеш (оба - «Славия»), Матей Ринеш, Мартин Витик, Ярослав Зеленый (все - «Спарта»).

Полузащитники: Вацлав Черный («Рейнджерс», Шотландия), Томаш Соучек («Вест Хэм», Англия), Алекс Крал («Эспаньол», Испания), Лукаш Черв, Лукаш Калвач, Павел Шульц (все - «Виктория»), Ондржей Лингр, Лукаш Провод (оба - «Славия»).

Нападающие: Томаш Чванчара («Боруссия» Д, Германия), Адам Гложек («Хоффенхайм», Германия), Ян Кухта («Мидтьюлланн», Дания), Томас Хорий («Славия»), Васил Кушей («Млада Болеслав»), Ян Климент («Сигма»).

Отметим, что Иван Гашек впервые пригласил в национальную команду двух голкиперов – Антонина Кинского из «Славии» и Мартина Едличку из «Виктории». Также в сборную после семи лет отсутствия вернулся нападающий Ян Климент из «Сигмы».

Зато отсутствуют защитник Робин Гранач из «Хоффенхайма», которому надо адаптироваться в новом клубе, и нападающий Патрик Шик из «Байера», который восстанавливается после травмы.

Напомним, поединок 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Чехии состоится 14 октября во Вроцлаве. Начало встречи - в 21:45.

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Олександр Сільченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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