Гашек назвал состав сборной Чехии на матчи Лиги Наций

Соперник сборной Украины по Лиги Наций Чехия определилась с именами 24-х игроков которые отправятся на тренировочный сбор накануне октябрьских матчей. Об этом информирует сайт Футбольной ассоциации Чешской Республики

Состав сборной Чехии:

Вратари: Матей Коварж («Байер», Германия), Антонин Кински («Славия»), Мартин Едличка («Виктория»).

Защитники: Ладислав Крейчи («Жирона», Испания), Владимир Цоуфал («Вест Хэм», Англия), Давид Зима, Томаш Холеш (оба - «Славия»), Матей Ринеш, Мартин Витик, Ярослав Зеленый (все - «Спарта»).

Полузащитники: Вацлав Черный («Рейнджерс», Шотландия), Томаш Соучек («Вест Хэм», Англия), Алекс Крал («Эспаньол», Испания), Лукаш Черв, Лукаш Калвач, Павел Шульц (все - «Виктория»), Ондржей Лингр, Лукаш Провод (оба - «Славия»).

Нападающие: Томаш Чванчара («Боруссия» Д, Германия), Адам Гложек («Хоффенхайм», Германия), Ян Кухта («Мидтьюлланн», Дания), Томас Хорий («Славия»), Васил Кушей («Млада Болеслав»), Ян Климент («Сигма»).

Отметим, что Иван Гашек впервые пригласил в национальную команду двух голкиперов – Антонина Кинского из «Славии» и Мартина Едличку из «Виктории». Также в сборную после семи лет отсутствия вернулся нападающий Ян Климент из «Сигмы».

Зато отсутствуют защитник Робин Гранач из «Хоффенхайма», которому надо адаптироваться в новом клубе, и нападающий Патрик Шик из «Байера», который восстанавливается после травмы.

Напомним, поединок 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Чехии состоится 14 октября во Вроцлаве. Начало встречи - в 21:45.