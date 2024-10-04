Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Началась продажа билетов на матч Албании и Украины. По чем тикеты?
Лига наций
04 октября 2024, 20:47 | Обновлено 04 октября 2024, 20:58
119
0

Началась продажа билетов на матч Албании и Украины. По чем тикеты?

Матч Лиги наций состоится 19 ноября в Тиране, столица Албании

04 октября 2024, 20:47 | Обновлено 04 октября 2024, 20:58
119
0
Началась продажа билетов на матч Албании и Украины. По чем тикеты?
УАФ

Начались продажи билетов на матч Лиги наций 2024/25 Албания – Украина, который состоится 19 ноября в 20:45 (по местному времени) в Тиране на стадионе Air Albania.

Для приобретения билетов необходимо: перейти по ссылке для выбора и покупки билетов, зарегистрироваться на платформе и внести все необходимые данные, выбрать событие, ввести промокод UKRA1NE24, указать имена на каждый билет, оплатить заказ картой.

Украинские секторы – только V102, V103. Один болельщик может купить до пяти билетов. Стоимость билета – 1500 лек (688 грн).

После покупки билета следует проверить электронную почту и загрузить тикет на мобильный телефон для считывания кода на территории стадиона.

По теме:
Сборная Грузии объявила состав на матчи Лиги Наций
Гашек назвал состав сборной Чехии на матчи Лиги Наций
Ребров вызвал в сборную Украины двух игроков вместо Цыганкова и Миколенко
сборная Украины по футболу Лига наций сборная Албании по футболу Албания - Украина билеты
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Футбол | 03 октября 2024, 21:37 269
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму

Дубль Гложека принес победу немецкой команде

У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Футбол | 04 октября 2024, 00:39 0
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал

«Челси» победил «Гент» в Лиге конференций

«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Бокс | 03.10.2024, 23:46
«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Будут большие проблемы!» Карл Фроч назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
Барселона хочет вернуть Неймара и подписать суперзвездного форварда
Футбол | 04.10.2024, 13:20
Барселона хочет вернуть Неймара и подписать суперзвездного форварда
Барселона хочет вернуть Неймара и подписать суперзвездного форварда
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Футбол | 04.10.2024, 20:23
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
03.10.2024, 00:10
Бокс
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
Пушич пояснил, почему Шахтер разгромно проиграл Аталанте в Лиге чемпионов
03.10.2024, 02:39 31
Футбол
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
03.10.2024, 12:57 9
Футбол
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
03.10.2024, 23:59 6
Футбол
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
03.10.2024, 02:59 2
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
03.10.2024, 03:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем