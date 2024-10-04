Началась продажа билетов на матч Албании и Украины. По чем тикеты?

Начались продажи билетов на матч Лиги наций 2024/25 Албания – Украина, который состоится 19 ноября в 20:45 (по местному времени) в Тиране на стадионе Air Albania.

Для приобретения билетов необходимо: перейти по ссылке для выбора и покупки билетов, зарегистрироваться на платформе и внести все необходимые данные, выбрать событие, ввести промокод UKRA1NE24, указать имена на каждый билет, оплатить заказ картой.

Украинские секторы – только V102, V103. Один болельщик может купить до пяти билетов. Стоимость билета – 1500 лек (688 грн).

После покупки билета следует проверить электронную почту и загрузить тикет на мобильный телефон для считывания кода на территории стадиона.