Украина. Премьер лига04 октября 2024, 17:55 | Обновлено 04 октября 2024, 18:05
174
0
Карпаты – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Матч 9-го тура УПЛ начнется в 18:00
04 октября 2024, 17:55 | Обновлено 04 октября 2024, 18:05
174
0
Сегодня, 4 октября львовские «Карпаты» в матче 9-го тура УПЛ во Львове примут «Ингулец». Начало матча - в 18:00 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Адамюк, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Шах, Очеретько, Невес.
«Ингулец»: Паламарчук, Шершень, Виливальд, Мельничук, Малыш, Волохатый, Пятов, Сад, Белоцерковец, Козак, Ситало.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 октября 2024, 15:53 0
Украинский вингер пропустит 5 недель
Футбол | 03 октября 2024, 21:37 269
Дубль Гложека принес победу немецкой команде
Футзал | 04.10.2024, 07:33
Футбол | 04.10.2024, 12:11
Бокс | 03.10.2024, 23:46
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2024, 12:57 9
04.10.2024, 07:05 40
03.10.2024, 06:02 1
03.10.2024, 16:05
03.10.2024, 23:59 6
04.10.2024, 07:48 1
03.10.2024, 02:39 31