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  4. Карпаты – Ингулец. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 17:55 | Обновлено 04 октября 2024, 18:05
174
0

Карпаты – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Матч 9-го тура УПЛ начнется в 18:00

04 октября 2024, 17:55 | Обновлено 04 октября 2024, 18:05
174
0
Карпаты – Ингулец. Стали известны стартовые составы
ФК Карпаты

Сегодня, 4 октября львовские «Карпаты» в матче 9-го тура УПЛ во Львове примут «Ингулец». Начало матча - в 18:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Адамюк, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Шах, Очеретько, Невес.

«Ингулец»: Паламарчук, Шершень, Виливальд, Мельничук, Малыш, Волохатый, Пятов, Сад, Белоцерковец, Козак, Ситало.

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Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ингулец стартовые составы чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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