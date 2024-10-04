Карпаты – Ингулец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 4 октября львовские «Карпаты» в матче 9-го тура УПЛ во Львове примут «Ингулец». Начало матча - в 18:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Педросо, Бабогло, Адамюк, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Шах, Очеретько, Невес.

«Ингулец»: Паламарчук, Шершень, Виливальд, Мельничук, Малыш, Волохатый, Пятов, Сад, Белоцерковец, Козак, Ситало.