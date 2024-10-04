«Был недейственным». Саленко нашел виновных в пропущенных голах Динамо в ЛЕ

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко нашел виновных в пропущенных голах «бело-синих» в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма» (0:2):

«Виноваты не только защитники, и не только центрбеки, но и полузащитники в центре поля недорабатывали. Недейственным был треугольник центральный возле нашей штрафной площадки...

И что совсем неприятно, – «Хоффенхайм» после того, как сделал счет 2:0, почти остановился, однако «Динамо» и в такой ситуации ничего не смогло сделать».