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  4. «Был недейственным». Саленко нашел виновных в пропущенных голах Динамо в ЛЕ
Лига Европы
04 октября 2024, 18:15 | Обновлено 04 октября 2024, 18:16
2396
6

«Был недейственным». Саленко нашел виновных в пропущенных голах Динамо в ЛЕ

Недоработали не только центральные защитники

04 октября 2024, 18:15 | Обновлено 04 октября 2024, 18:16
2396
6
«Был недейственным». Саленко нашел виновных в пропущенных голах Динамо в ЛЕ
dynamo.kiev.ua. Олег Саленко

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко нашел виновных в пропущенных голах «бело-синих» в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма» (0:2):

«Виноваты не только защитники, и не только центрбеки, но и полузащитники в центре поля недорабатывали. Недейственным был треугольник центральный возле нашей штрафной площадки...

И что совсем неприятно, – «Хоффенхайм» после того, как сделал счет 2:0, почти остановился, однако «Динамо» и в такой ситуации ничего не смогло сделать».

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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо Олег Саленко
Дмитро Вербинський Источник: Footboom
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Gargantua81
эко попердолило Олежку...  бомж бомжом
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+2
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apepa
Даже хромая бабушка увидев эту рожу подошла бы к Саленко и бросила ему монетку.
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+1
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Владислав Рейский
Сын играя в ДК не может сходить с батей побухать в барбер хотя бы?) Хоть обрили бы
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0
MIRRA
Мда... експІрт деградує...
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0
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