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  4. Владельцы Полесья и Вереса стали акционерами энергетической компании
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 15:08 |
1017
1

Владельцы Полесья и Вереса стали акционерами энергетической компании

Антимонопольный комитет Украины дал на это разрешение

04 октября 2024, 15:08 |
1017
1
Владельцы Полесья и Вереса стали акционерами энергетической компании
youtube.com/@footballmanagerNI. Иван Надеин (слева) и Геннадий Буткевич

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение акционерному обществу «Закрытый недиверсифицированный венчурный фонд «Магнум» на приобретение вместе с ООО «Управляющая компания «Укртепло» контроля над ООО «УТ Пауэр».

Основным видом деятельности «УТ Пауэр» является производство электроэнергии. Также компания может заниматься передачей и распределением электроэнергии, снабжением горячей водой и кондиционированным воздухом, строительством жилых и нежилых зданий и т.д.

Известно, что компания «Магнум» принадлежит совладельцу розничной сети супермаркетов «АТБ» Геннадию Буткевичу, который также владеет футбольным клубом украинской Премьер-лиги «Полесье».

В то же время владельцем предприятия «Укртепло» является другой известный украинский бизнесмен – Иван Надеин, которому принадлежит клуб УПЛ «Верес».

В «УТ Пауэр» компания Буткевича получила долю в 18,88%, а вот Надеин через свою компанию будет контролировать оставшиеся 81,12%.

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Геннадий Буткевич Иван Надеин Верес Ровно Полесье Житомир бизнес
Алексей Сливченко Источник: Forbes Украина
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Комментарии 1
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CheMP
матчи между Полесьем и Вересом теперь будут самыми "зрелищными" и "непредсказуемыми" в нашем чемпионате, особенно в конце турнира и распределении еврокубковых мест 
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