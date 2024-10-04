Владельцы Полесья и Вереса стали акционерами энергетической компании

Антимонопольный комитет Украины дал разрешение акционерному обществу «Закрытый недиверсифицированный венчурный фонд «Магнум» на приобретение вместе с ООО «Управляющая компания «Укртепло» контроля над ООО «УТ Пауэр».

Основным видом деятельности «УТ Пауэр» является производство электроэнергии. Также компания может заниматься передачей и распределением электроэнергии, снабжением горячей водой и кондиционированным воздухом, строительством жилых и нежилых зданий и т.д.

Известно, что компания «Магнум» принадлежит совладельцу розничной сети супермаркетов «АТБ» Геннадию Буткевичу, который также владеет футбольным клубом украинской Премьер-лиги «Полесье».

В то же время владельцем предприятия «Укртепло» является другой известный украинский бизнесмен – Иван Надеин, которому принадлежит клуб УПЛ «Верес».

В «УТ Пауэр» компания Буткевича получила долю в 18,88%, а вот Надеин через свою компанию будет контролировать оставшиеся 81,12%.