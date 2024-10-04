«Они спонсируют войну в Украине». Сабо прошелся по УЕФА и ФИФА
Бывший тренер сборной Украины отметил лояльность Чеферина к россиянам
Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно действий УЕФА и ФИФА, которые продолжают начислять россии очки в таблицу коэффициентов и осуществляют финансовые выплаты рфс:
«Значит, в УЕФА есть люди, которые защищают интересы России. К сожалению, мы с этим ничего не можем поделать. Президент УЕФА Чеферин всегда показывал свою лояльность россии, предлагая вернуть их юношей к международным соревнованиям. Конечно, это безобразие! Черт с ними, с этими баллами, но если УЕФА продолжает перечислять деньги в рф, то этим они спонсируют войну в Украине!»
Ранее УЕФА организовал в волгограде турнир развития.
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