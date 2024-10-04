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  4. «Они спонсируют войну в Украине». Сабо прошелся по УЕФА и ФИФА
Украина
04 октября 2024, 16:52 | Обновлено 04 октября 2024, 16:53
1474
4

«Они спонсируют войну в Украине». Сабо прошелся по УЕФА и ФИФА

Бывший тренер сборной Украины отметил лояльность Чеферина к россиянам

04 октября 2024, 16:52 | Обновлено 04 октября 2024, 16:53
1474
4
«Они спонсируют войну в Украине». Сабо прошелся по УЕФА и ФИФА
Йожеф Сабо

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно действий УЕФА и ФИФА, которые продолжают начислять россии очки в таблицу коэффициентов и осуществляют финансовые выплаты рфс:

«Значит, в УЕФА есть люди, которые защищают интересы России. К сожалению, мы с этим ничего не можем поделать. Президент УЕФА Чеферин всегда показывал свою лояльность россии, предлагая вернуть их юношей к международным соревнованиям. Конечно, это безобразие! Черт с ними, с этими баллами, но если УЕФА продолжает перечислять деньги в рф, то этим они спонсируют войну в Украине!»

Ранее УЕФА организовал в волгограде турнир развития.

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Александер Чеферин Йожеф Сабо российско-украинская война УЕФА ФИФА
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Віктор Коробка
рашка спонсорує УЕФА та ФІФА, ФІФА та УЕФА спонсорує рашиський футбол - усе "по понятиям". А хтось чекав іншого?
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0
CheMP
устами Йожик Йожиковича транслируется то,что не может вслух произнести Григорий С!  ну как Подоляк, иф ю андестенд уот ай мин
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0
apepa
суркис тоже спонсор войны! На нары эту тварь!
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0
SHN
Ты бы лучше со своими венграми вопрос решил. С русней и так все понятно
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0
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