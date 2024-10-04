Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 14:38 |
105
0

Черноморец – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Матч 9-го тура УПЛ начнется в 15:30

04 октября 2024, 14:38 |
105
0
Черноморец – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Стадион Черноморец

Сегодня, 4 октября одесский «Черноморец» в матче шестого тура УПЛ в Одессе примет киевскую «Оболонь». Начало матча - в 15:30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Рудько, Кисель, Скиба, Удод, Бутко, Пшеничнюк, Жаржу, Ермаков, Петряк, Габелок, Хобленко.

«Оболонь»: Федоровский, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук, Близниченко, Черненко, Груша, Суханов, Тарануха.

По теме:
Первая лига. 10-й тур, 4 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Известно, в каком матче Себальос сможет сыграть за Динамо после травмы
Бабич рассказал о травмированных футболистах Черноморца
чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Черноморец - Оболонь стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
Бокс | 03 октября 2024, 16:05 0
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил

Бой реванш между боксерами состоится 21 декабря 2024 года

Таблица коэффициентов УЕФА. Двое с нулем: у Украины – новый преследователь
Футбол | 04 октября 2024, 10:55 21
Таблица коэффициентов УЕФА. Двое с нулем: у Украины – новый преследователь
Таблица коэффициентов УЕФА. Двое с нулем: у Украины – новый преследователь

Шахтер и Динамо проиграли матчи 2-го тура на евроарене, Швеция наступает на пятки

Иван ГЕЦКО: «Динамо нуждается в усилении в центр защиты и в нападение»
Футбол | 04.10.2024, 14:30
Иван ГЕЦКО: «Динамо нуждается в усилении в центр защиты и в нападение»
Иван ГЕЦКО: «Динамо нуждается в усилении в центр защиты и в нападение»
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Футзал | 03.10.2024, 19:54
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Безумный полуфинал. Украина узнала соперника за бронзу ЧМ-2024 по футзалу
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Футбол | 03.10.2024, 21:57
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Милевский объяснил, почему Ребров не вызвал Ярмоленко в сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
03.10.2024, 07:45 4
Бокс
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
Стала известна оценка Трубина за разгромную победу Бенфики над Атлетико
03.10.2024, 02:14 4
Футбол
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
Боб Арум назвал единственного боксера, которого никто не сможет победить
03.10.2024, 02:59 2
Бокс
Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
03.10.2024, 04:27 1
Футбол
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
Малиньяджи отреагировал на слова Фьюри, что он нокаутирует Усика в реванше
04.10.2024, 07:48 1
Бокс
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
Не убрала «нейтралку». Известна еще одна участница 1/4-й турнира в Пекине
02.10.2024, 08:26 1
Теннис
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
03.10.2024, 15:00 106
Футбол
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем