Черноморец – Оболонь. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 4 октября одесский «Черноморец» в матче шестого тура УПЛ в Одессе примет киевскую «Оболонь». Начало матча - в 15:30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Черноморец»: Рудько, Кисель, Скиба, Удод, Бутко, Пшеничнюк, Жаржу, Ермаков, Петряк, Габелок, Хобленко.

«Оболонь»: Федоровский, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук, Близниченко, Черненко, Груша, Суханов, Тарануха.