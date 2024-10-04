Украина. Премьер лига04 октября 2024, 14:38 |
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Черноморец – Оболонь. Стали известны стартовые составы
Матч 9-го тура УПЛ начнется в 15:30
04 октября 2024, 14:38 |
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Сегодня, 4 октября одесский «Черноморец» в матче шестого тура УПЛ в Одессе примет киевскую «Оболонь». Начало матча - в 15:30 по киевскому времени.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Черноморец»: Рудько, Кисель, Скиба, Удод, Бутко, Пшеничнюк, Жаржу, Ермаков, Петряк, Габелок, Хобленко.
«Оболонь»: Федоровский, Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо, Витенчук, Близниченко, Черненко, Груша, Суханов, Тарануха.
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