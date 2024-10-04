Илья КВАСНИЦА: «Нам нужно более агрессивно действовать в атаке»

Вингер львовского «Руха» Илья Квасница поделился ожиданиями от матча 9-го тура УПЛ против «Александрии»:

«Мы уже разобрали игру «Александрии». Это серьезная команда, которая сейчас является одним из лидеров чемпионата, поэтому нам следует хорошо подготовиться к этому матчу. Надо постараться заработать очки в Александрии. Думаю, это будет интересный матч.

Команда хорошо играет в защите. Мы наигрываем как позиционную оборону, так и контрпрессинг. «Рух» качественно прессингует своих соперников, надежно действует в защите. Но теперь нам нужно еще наладить игру впереди.

«Руху» надо изменить свою игру в атаке – действовать агрессивнее. В последних трех матчах нам не удавалось отличиться голами, поэтому хочется забить в ворота соперника в субботу. Надо реализовать свой потенциал в атаке и забивать как можно больше голов».

Матч «Александрия» – «Рух» состоится 5 октября в 15:30 по киевскому времени.