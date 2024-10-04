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Лига конференций
04 октября 2024, 15:22 |
523
2

ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче ЛК, в котором он отдал ассист

Украинский вингер «Челси» провел на поле всю игру

04 октября 2024, 15:22 |
523
2
ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче ЛК, в котором он отдал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент». Победу со счетом 4:2 одержали хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик провел на поле всю игру и отметился голевой передачей. После поединка болельщики собрали все действия 23-летнего футболиста в одну видео-нарезку.

ВИДЕО в Telegram. Все действия Мудрика в матче Лиги конференций, в котором он отдал ассист

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Комментарии 2
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Tarae
У напад ще куда не йшло (хоча і далі рідко відкривається під передачу), а у захисті повний пофігізм. Був момент - кутовий біля воріт Челсі - просто відвернувся від подій - ну не цікавить його таке)))
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