ВИДЕО. Все действия Мудрика в матче ЛК, в котором он отдал ассист

3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент». Победу со счетом 4:2 одержали хозяева поля.

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Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик провел на поле всю игру и отметился голевой передачей. После поединка болельщики собрали все действия 23-летнего футболиста в одну видео-нарезку.

ВИДЕО в Telegram. Все действия Мудрика в матче Лиги конференций, в котором он отдал ассист