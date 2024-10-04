Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ

ФИФА еще официально не назвала последнего участника Клубного чемпионата мира, однако сообщается, что им станет команда «Интер» Майами, которая выиграла регулярный сезон МЛС.

Команда Лионеля Месси займет слот участника турнира в качестве клуба, принимающего Клубный ЧМ. Официально об этом должны объявить до конца октября.

Клубный чемпионат мира столкнулся с критикой игроков и тренеров из-за большого количества дополнительных матчей летом 2025 года. Турнир будет проходить в течение месяца с 32 участниками.