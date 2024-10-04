Major League Soccer04 октября 2024, 13:31 | Обновлено 04 октября 2024, 13:33
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Шанс для Месси. Интер Майами станет последним участником Клубного ЧМ
Определены почти все участники
04 октября 2024, 13:31 | Обновлено 04 октября 2024, 13:33
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ФИФА еще официально не назвала последнего участника Клубного чемпионата мира, однако сообщается, что им станет команда «Интер» Майами, которая выиграла регулярный сезон МЛС.
Команда Лионеля Месси займет слот участника турнира в качестве клуба, принимающего Клубный ЧМ. Официально об этом должны объявить до конца октября.
Клубный чемпионат мира столкнулся с критикой игроков и тренеров из-за большого количества дополнительных матчей летом 2025 года. Турнир будет проходить в течение месяца с 32 участниками.
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