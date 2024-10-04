«Лобановский учил...» Саленко назвал причину поражения Динамо в Лиге Европы

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал поражение от немецкого «Хоффенхайма» (0:2) в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы:

«У «Динамо» нет командной игры – и это очень неприятный вывод после этого поединка. Я не ожидал, что «Хоффенхайм» – коллектив, занимающий ныне 16 место в текущем чемпионате Германии, продемонстрирует настолько слаженную командную игру – в противовес как раз тому, что показало «Динамо».

Валерий Лобановский учил нас, что команда должна действовать цельно, и, что очень важно, – в направлении ворот соперника. А динамовцы не только ничего не создали впереди, за исключением, правда, классного удара Бражко под перекладину, но и в защите проваливались. На чужой половине поля «бело-синие» катастрофически действовали один в один – ни одного удачного эпизода, ни одного обострения».