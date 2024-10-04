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  4. «Лобановский учил...» Саленко назвал причину поражения Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
04 октября 2024, 13:54 |
1846
2

«Лобановский учил...» Саленко назвал причину поражения Динамо в Лиге Европы

Киевляне уступили «Хоффенхайму» со счетом 0:2

04 октября 2024, 13:54 |
1846
2
«Лобановский учил...» Саленко назвал причину поражения Динамо в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» Олег Саленко прокомментировал поражение от немецкого «Хоффенхайма» (0:2) в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы:

«У «Динамо» нет командной игры – и это очень неприятный вывод после этого поединка. Я не ожидал, что «Хоффенхайм» – коллектив, занимающий ныне 16 место в текущем чемпионате Германии, продемонстрирует настолько слаженную командную игру – в противовес как раз тому, что показало «Динамо».

Валерий Лобановский учил нас, что команда должна действовать цельно, и, что очень важно, – в направлении ворот соперника. А динамовцы не только ничего не создали впереди, за исключением, правда, классного удара Бражко под перекладину, но и в защите проваливались. На чужой половине поля «бело-синие» катастрофически действовали один в один – ни одного удачного эпизода, ни одного обострения».

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Олег Саленко Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо Валерий Лобановский
Дмитро Вербинський Источник: Footboom
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Умник
Разрывы бешенные.
Согласен с Олегом
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ivanuch
Уви конспекти Лобановського кажуть для успіху команди ... 1) спочатку створіть боєвий кулак у центрі .... 2) найдіть крайків а-ля Беланов, а як не можете ні перше ні друге??? То запросіть в команду хоч граків а-ля Заваров чи Буряк і для них Блохінів!!!
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